Emma Marrone e Alessandra Amoroso, arriva “Pezzo di cuore”: il primo duetto tutto salentino

Si chiamerà "Pezzo di cuore" ed è il titolo del singolo di Emma Marrone e Alessandra Amoroso, per la prima volta in un duetto tutto made in Salento, in uscita il 15 gennaio. Gli indizi di una collaborazione fra le due erano arrivati già nelle scorse ore su Instagram, quando entrambe avevano pubblicato un conto alla rovescia e alcune immagini insieme, relative all'esibizione insieme all'Arena di Verona.

