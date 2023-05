Domenica 21 Maggio 2023, 00:26

Prima ancora di Fedez fu lui a portare il rap italiano a un’altra dimensione, dopo l’alieno Fabri Fibra. Era il 2012 quando Emis Killa, vero nome Emiliano Rudolf Giambelli, con la hit Parole di ghiaccio fu tra i primi a capire che il pop italiano nato e cresciuto in tv era diventato già obsoleto. Undici anni, 6 album e 25 tra Dischi d’oro e di platino dopo, il rapper di Vimercate - oggi 33enne - si prepara a esibirsi per la prima volta in carriera al Forum di Assago, il 28 ottobre. E con il nuovo album Effetto notte, uscito venerdì (sarà presentato alla Discoteca Laziale a Roma mercoledì alle 17), torna alle radici: «Il successo pop è stato destabilizzante. Il periodo del tormentone Maracanã, nel 2014, l’ho vissuto malissimo. Ero diventato il teen idol che piaceva alle ragazzine e alle mamme, senza volerlo. Laura Pausini mi faceva i complimenti. Mi sentivo sottovalutato, non preso seriamente», dice. Il disco, appena uscito, contiene duetti con amici come Sfera Ebbasta, Rizzo, Neima Ezza, Guè, Salmo, Lazza, Ernia e Coez.

Che posto ha “Effetto notte” nella sua discografia?

«È il mio preferito tra quelli che ho fatto. Senza singoli estivi. Dopo tanti anni di carriera, non sento la necessità di rincorrere il pubblico. Ho voluto prendermi del tempo per guardarmi dentro. Nei pezzi ci sono riferimenti autobiografici, oltre a quelli cinematografici come il titolo che cita François Truffaut».

Che c’entra il capolavoro del regista francese con questo disco?

«Se lui raccontava un film nel film, io provo a spiegare il travaglio della composizione di un album. Per arrivare ai 14 brani ho registrato 47-48 provini».

«Più di un flop dopo un banger», canta in “Pacino”. Però lei Dischi di platino ne ha sempre vinti: a quali flop allude?

«Non parlo di me, ma di quelli ai quali è bastata mezza hit per dire: “Ci prendiamo la scena”. E poi sono spariti».

Quanti ne ha visti passare, in questi anni?

«Tanti. Ma non voglio fare nomi. Sanno che parlo di loro. Dopo una mezza hit non hanno prodotto nulla. La spocchia fa brutti scherzi».

Lei ai tempi di “Parole di ghiaccio” com’era?

«Spocchioso anch’io. Ma nella mia spocchia non c’era megalomania: la mia era voglia di riscatto. Dall’ambiente rap ero rigettato: mi vedevano come un tamarro. Ho conquistato la mia credibilità».

In “Toxic” cita “Trainspotting”, uno dei film più politici degli Anni ’90. Cosa non le piace dell’Italia?

«La classe politica da meme e gag. Di politica non capisco niente, quel mondo non mi attrae. Ma da chi ci governa mi aspetto competenza. Invece mi metto le mani nei capelli ogni volta».

A proposito di cinema. Oggi che i docu-film sono diventati una moda tra i cantanti - dopo quelli su Mahmood e su Elodie, il 30 maggio uscirà su Prime Video quello di Ultimo - non le hanno proposto di farne uno sul decennale di carriera?

«No. Ma non so se lo farei. Ce ne sono già tanti: le cose sono fighe quando le fai per primo».

«Se partecipassi a Sanremo e vincesse Diodato mi girerebbero i coglioni», disse nel 2020. Oggi sarebbe più predisposto a presentarsi in gara?

«Al Festival si deve andare con il pezzo giusto, come ha fatto Lazza. Non so se sarei in grado di farlo. Per quanto il Festival si sia svecchiato, mi pare che siano sempre gli artisti a dover scendere a compromessi».