Venerdì 23 Luglio 2021, 18:59

Abito rosa, schiena nuda e panorama da sogno: la supermodella americana Emily Ratajkowski è in vacanza in Italia, a Positano per essere precisi. Lo fa sapere ai suoi fan tramite Instagram, pubblicando una serie di foto che la vedono in posa al tramonto. Alle sue spalle, bellissimi scorci della Costiera Amalfitana. Il suo legame con l'Italia è sempre stato speciale: non è la prima volta che la bella trentenne statunitense sceglie queste zone come meta delle sue vacanze.

Non solo modella amata e seguitissima sui social, Emily è anche attrice. Tra i film a cui ha preso parte ricordiamo "L'amore bugiardo - Gone Girl" di David Fincher e "Welcome Home", thriller con Riccardo Scamarcio. Questa è solo una delle tante curiosità su di lei che non tutti sanno: in questo video scopriamo insieme qualcosa in più su Emily Ratajkowski.