Emily Pallini, da Ostia alla casa degli influencer: chi è la nuova star romana che spopola su TikTok

In cabina, a bordo di una nave da crociera. Su un ascensore a vetri all'interno di un grattacielo extralusso. Persino nel corridoio dell'appartamento, palestra improvvisata per verticali ed esercizi difficili da imitare senza il giusto physique du role. Mare o montagna: Emily Pallini cambia la location, il risultato, invece, resta identico. Si traduce in video da centinaia di migliaia di visualizzazioni, per cui i fan vanno in visibilio. Deve ancora compiere 20 anni, ma il meccanismo dei social lo conosce benissimo. Spopola ovunque, TikTok in testa, dove i follower sono quasi due milioni. In 650 mila la seguono su Instagram.

Chi è Emily Pallini, l'influencer romana da 2 milioni di follower

Fan che dei suoi spostamenti sanno tutto, perché della classe 2002 non si perdono neppure una storia. Così negli ultimi giorni l'hanno vista sul palco del Jova Beach Party. E chissà in quanti, avranno usato l'olio di cocco per capelli, come consigliava l'influencer originaria di Ostia in un'assonnata e assolata domenica di luglio. Fisico mozzafiato, alterna capi all'ultima moda a vestiti acqua e sapone, dei quali il tratto distintivo resta la semplicità. Sul web, dove è sbarcata solo nel 2018 «quando TikTok ancora si chiamava Musically», spiega oggi, ha bruciato le tappe. «Ho iniziato per divertimento. Per gioco, un po' come tutti». A differenza degli altri, però ha fatto successo: «Cavalcavo i trend, e vedevo che le visualizzazioni aumentavano in continuazione, così l'ho trasformato in lavoro. Prima era anche più facile, c'era meno concorrenza». Oggi si è trasferita a Milano, vive nella DefHouse, la casa degli influencer. «Siamo in otto, lavoriamo e studiamo».

Fuori, se la contendono in tanti. Carriera in ascesa, sentimentalmente è impegnata con dj Ludwig, mattatore in consolle delle serate capitoline. Lui posa con Totti. Lei preferisce le amiche. Più in generale, farsi accarezzare dalle onde, avvolta in costumi striminziti che lasciano sempre il giusto spazio all'immaginazione. Su di se, facile immaginarlo, ha gli occhi dei grandi brand dell'abbigliamento. Tra gli altri, ha posato per i 20 anni del marchio Yamamay. In una vita privata già sotto i riflettori, compare anche una relazione di tre anni con l'ex ballerino di Amici Michelangelo Vizzini. La rottura la comunicò con un post: «Io e Milchelangelo vi abbiamo resi partecipi di tutto. È giusto che vi dica che non stiamo più assieme. Spero capiate», scrisse all'epoca. Acqua passata. Trendy, mai volgare, diplomata al liceo linguistico Emily Pallini, non fa l'università, ma precisa: «Sono impegnata in tanti corsi di formazione: dizione, recitazione, danza e portamento. Mi sto tenendo aperte tutte le strade in attesa di capire cosa fare in futuro». Intanto, è in prima fila agli eventi più glamour, mentre sui social non perde occasione per dire la sua. Balletti, ma anche opinioni sui più svariati argomenti d'attualità. Ecco svelato il segreto della popolarità.