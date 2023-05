Emily Morgan, morta la giornalista che ha raccontato il Covid in prima linea: aveva 45 anni

Emily Morgan è morta. Ad annunciarlo è il direttore di ITV Network News Adrew Dagnell. L'emittente si dichiara addolorata per la scomparsa della collega: «La passione di Emily per il suo lavoro era evidente in tutto ciò che ha fatto e il suo operato è stato un costante promemoria del perché il giornalismo è importante. La sua dedizione nell'informare ed educare i nostri spettatori continuerà a ispirare tutti coloro che hanno avuto il privilegio di lavorare al suo fianco». La giornalista esperta in salute e scienza muore all'età di 45 anni. A dare l'annuncio è il direttore del canale ITV Network News. La sua professionilità è un esempio di giornalismo di grandissimo spessore che durante il periodo più caldo della pandemia ha fatto la differenza.

Il racconto del Covid

Emily Morgan, infatti, nel 2020 ha lanciato l'allarme della presenza del Covid ai dipendenti dell'NHS (Servizio sanitario nazionale) del Regno Unito. Durante i primi mesi di diffusione del virus è stata una voce fidata per il pubblico britannico dimostrando tenacia e passione per il suo lavoro.

L'omaggio dell'NHS

«La sua segnalazione è stata determinante per esporre l'immensa pressione e tensione a cui erano sottoposti i lavoratori del NHS, ed è diventata una voce fidata per il pubblico in un periodo senza precedenti -ha affermato Dagnell -.

La sua dedizione nell'informare ed educare i nostri spettatori continuerà a ispirare tutti coloro che hanno avuto il privilegio di lavorare al suo fianco».

Lo stesso NHS ha reso omaggio alla giornalista: «Tutti al NHS England sono profondamente rattristati nel sentire questa terribile notizia. Emily è stata una brillante giornalista la cui copertura del fenomeno Covid in particolare è stata eccezionale. Ci mancherà moltissimo e i nostri pensieri sono con i suoi colleghi, amici e, soprattutto, la sua famiglia».