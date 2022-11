Emily Chesterton, malore improvviso: l'attrice inglese morta a 30 anni. La famiglia: era sana

Il malore imprvviso e la morte: addio a Emily Chesterton, l'attrice aveva 30 anni. Stella del teatro britannico, la giovane è stata colpita da un malessere inaspettato durante i primi giorni di novembre, ma è solo in queste ore che i familiari hanno rivelato la triste notizia.

«La nostra cara Emily se n’è andata inaspettatamente», fa sapere la famiglia tramite un post sui social. «È con il cuore pesante che dobbiamo annunciare la morte della nostra cara Emily. È stata vincitrice del Premio di poesia Hammond nel 2018 e ha anche ricevuto una borsa di studio William Newsomn. Emily è morta circondata dalla sua famiglia, per cause naturali inaspettate», spiegano i familiari. La ragazza non soffriva di alcuna patologia pregressa, stando a quanto riportano i familiari: sarebbe stata stroncata da un’improvvisa morte naturale. «Un talento fantastico, non c’è da stupirsi che la sua perdita sia sentita da così tante persone», ha commentato il suo agente.

Chi era Emily Chesterton

Nata nel 1992, Emily Chesterton era una sta del teatro inglese. Originaria di Manchester, viveva a Londra insieme al suo compagno Keoni, al quale era legata dal 2018. Laureata presso il Liverpool Institute for Performing Arts, ha preso parte a diverse produzioni teatrali e musical importanti. Ha interpretato il ruolo di Anita nel Coro del Crouch End Festival/l’allestimento della BBC Concert Orchestra di Romeo e Giulietta/West Side Story. Nel 2018 ha vinto il Premio di poesia Hammond e ricevuto una borsa di studio per continuare a studiare recitazione. «Non solo era la figlia e la sorella più dolce - ricorda la sua famiglia - La migliore zia e la partner più amorevole, Emily era anche una bellissima persona e ci mancherà moltissimo».