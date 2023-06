Emilio Fede scopre della morte di Silvio Berlusconi durante una diretta Instagram: la sua reazione

Martedì 13 Giugno 2023, 11:00

Per tantissimi anni, Emilio Fede ha rappresentato uno dei principali collaboratori di Silvio Berlusconi, svolgendo un ruolo di rilievo come giornalista all'interno delle reti televisive di quest'ultimo. Ma al di là del loro rapporto professionale, Fede rappresentava un amico fidato e un uomo di fiducia per lo stesso Berlusconi. Tuttavia, come molti di noi, anche lui ha appreso la notizia della morte del fondatore di Mediaset attraverso una diretta su Instagram. Ma quale sarà mai stata la reazione del direttore del TG4 nel momento in cui ha ricevuto una notizia tanto sconcertante? Andiamo a scoprirlo insieme. Photo Credits: Shutterstock, Kikapress; music by Korben MKdB

