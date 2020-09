Emilio Fede, affidamento in prova: potrà uscire di casa per tutto il giorno

Emilio Fede, affidamento in prova dopo la condanna in via definitiva a 4 anni e 7 mesi per il caso Ruby bis. L'ex direttore del Tg4 ha ottenuto stamane l'affidamento in prova ai servizi sociali. Lo ha disposto il Tribunale di sorveglianza di Milano.

Stop alla detenzione domiciliare

Si chiude per lui il periodo di detenzione domiciliare e da oggi potrà uscire di casa per tutto il giorno, dalle 6.30 alle 22 e se vorrà andare fuori dalla Lombardia, per esempio a Napoli da sua moglie, dovrà fare istanza per ottenere l'autorizzazione.

Il provvedimento

Il provvedimento che concede al giornalista quasi 90enne l'affidamento in prova per espiare meno di 4 anni, e che ha avuto il parere favorevole del sostituto pg Antonio Lamanna, è arrivato stamane ed è firmato del giudice Gaetano la Rocca. Ieri si è tenuta l'udienza nell'aula dedicata ai procedimenti della Sorveglianza al pian terreno del palazzo di giustizia alla quale Fede, accompagnato dal suo legale, Salvatore Pino, ha partecipato. «Siamo soddisfatti - ha affermato l'avvocato - perché abbiamo ottenuto il massimo possibile». Emilio Fede ha ancora aperta la vicenda per i presunti fotoricatti.

Ultimo aggiornamento: 13:02

