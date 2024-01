Emanuele Pozzolo, chi è l'avvocato Andrea Corsaro? Da sindaco anti-botti di Vercelli a legale del deputato Fdi

Da sindaco di Vercelli cinque giorni fa auspicava via social «una festa di capodanno in piena sicurezza per tutti» ricordando «i divieti del regolamento comunale posti per fronteggiare il pericolo proveniente dall'utilizzo i fuochi pirotecnici e fragorosi botti illegali». Il 2 gennaio Andrea Corsaro, da avvocato, ha assunto la difesa di Emanuele Pozzolo, il deputato Fdi indagato dalla procura di Biella per il caso del 31enne ferito da un colpo di pistola a Rosazza nel corso di una serata di festeggiamenti.

Chi è Andrea Corsaro

È sindaco dal 2019, anno in cui è diventato anche presidente di Anci Piemonte, ed è sostenuto da una coalizione di centrodestra.

Lo Stub

Sono lunghi i tempi per lo Stub, il test disposto dalla procura di Biella per rilevare eventuali residui di polvere da sparo sulle mani e anche sugli indumenti indossati dal deputato Emanuele Pozzolo la notte di capodanno, quando un colpo partito dalla sua pistola ha ferito un 31enne. L'accertamento è stato affidato agli specialisti del Ris di Parma, ma i risultati non saranno immediati. Analisi verranno svolte anche sull'arma e sui reperti prelevati dai carabinieri dei locali della Pro Loco di Rosazza, teatro dell'episodio.

Il profilo Fb di Pozzolo invaso da insulti

La bella immagine di famiglia postata su Facebook poco prima della mezzanotte del 31 dicembre 2023 stona con i commenti e gli insulti presenti nella bacheca del deputato Emanuele Pozzolo. Nessuno avrebbe immaginato che qualche ora dopo quello scatto si sarebbe scatenato un vero e proprio caso: un colpo partito dalla pistola del politico di FdI con il proiettile che ha ferito Luca Campana, 31enne di Candelo, presente alla festa di Capodanno a Rosazza, in quanto genero del caposcorta del sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro. Pozzolo poi è sparito anche dai social dall'1 gennaio. L'ultima immagine è proprio quella del quadretto familiare con moglie e figli nella casa di Campiglia Cervo, poco distante da Rosazza, dove hanno trascorso il veglione. Sin dal giorno dopo il fatto sono iniziati però a comparire una serie di commenti e insulti di vario genere.