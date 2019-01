Uomini e donne, l'ex tronista Emanuele Mauti ricoverato: «Dopo 7 anni è tornato un problema»

Ultimo aggiornamento: 16:45

Qualche piccolo problema di salute per, ex protagonista del trono classico “”, dove nelle vesti di corteggiatore ha incontrato l’ex fidanzata Sonia Lorenzin, con cui ha avuto una relazione che è durata anche una volta che le telecamere del programma di Maria De Filippi si sono spente. Emanuele ha fatto sapere dal suo account social infatti che ha sofferto per via dei calcoli ai reni e per questo è dovuto correre inTutto è andato per il meglio ed Emanuele da Instagram ha voluto ringraziare il personale medico che si è occupato di lui, oltre che a sottolineare come questo problema non sia affatto nuovo. Mauti infatti già ne soffriva: “Dopo 7 anni – ha fatto sapere - si è ripresentato questo problema ai reni…Non lo auguro a nessuno perchè molto doloroso…Me la sono cercata perché sapevo di soffrirne e avrei dovuto bere molto…Invece ero troppo concentrato su altro…”