Emanuele Filiberto, una corona alla figlia influencer per il 16esimo compleanno: «Il miglior regalo che potessero farmi»

L'influencer Vittoria Savoia è la nuova erede al trono d'Italia. La giovane instagrammer, figlia di Emanuele Filiberto di Savoia e dell'attrice francese Clotilde Courau, ha infatti ricevuto da suo nonno Vittorio Emanuele la corona italiana come regalo per il suo sedicesimo compleanno. Una scelta moderna e strategica per casa Savoia, data l'efficace comunicazione social della futura regina, ma anche senza precedenti, considerando che Vittoria sarebbe la prima donna a sedere sul trono (virtuale) del bel Paese. I rivali dei monarchi definiscono la scelta del figlio dell'ultimo re d'Italia «Totalmente illegittima», ma la sedicenne parigina si dice entusiasta del dono ricevuto: «il miglior regalo che potessero farmi», confessa.

APPROFONDIMENTI GINEVRA Sotheby's, all'asta la tiara dei Savoia: vale 1 milione e... PERSONE Il principe Emanuele Filiberto di Savoia AMICI Amici 20, Stefano De Martino: «Sulla sedia non c'è...

Sotheby's, all'asta la tiara dei Savoia: vale 1 milione e mezzo di dollari e si può provare (virtualmente)

Per rendere possibile la successione al femminile, in un decreto formale del 2019, il "Duca di Savoia, principe di Napoli e per grazia di Dio erede diretto a capo della Casa Reale di Savoia", ha modificato una legge medievale che per secoli aveva limitato la successione nella sua linea reale agli eredi maschi. Ha nominato «la nostra amata nipote» Vittoria Cristina Chiara Adelaide Maria nella catena di successione reale, rendendola la prima donna in 1.000 anni ad essere investita dell'autorità per guidare la famiglia e rivendicare la proprietà della defunta monarchia, riporta il New York Times.

The son of Italy’s last king has tapped his 17-year-old granddaughter, a burgeoning Instagram influencer, to eventually lead the House of Savoy, pretenders to Italy’s defunct throne. “Totally illegitimate,” says a rival clan. https://t.co/88o2s6rnf6

— The New York Times (@nytimes) May 10, 2021