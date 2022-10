Emanuela Aureli: «Mio figlio non è autistico: da due anni questa fake news gira su Internet»

«Mio figlio di sei anni sta bene, ma su Internet rimbalza da anni una notizia secondo cui dovrebbe soffrire di autismo. Non so come sia potuta nascere una cosa del genere. Possono dire qualsiasi cosa e nessuno verifica». Emanuela Aureli, ospite a “BellaMa’” il primo talent di parola della tv italiana (da lunedì a venerdì dalle 15.15 alle 17 su Rai2), di Pierluigi Diaco, ha smentito una fake news che gira in Rete da ormai due anni.

La notizia in rete

«Io e mio marito abbiamo trovato questa notizia su internet. Giulio, ringraziando Dio, è sano e libero, non ha nessun problema, quindi non so come sia nata questa cosa. Come genitori volevamo denunciare, poi abbiamo preferito non stare a fossilizzarci su quanto accaduto».Il conduttore Pierluigi Diaco ha commentato così: «È una cosa davvero offensiva non solo per voi, ma anche per quelle tantissime famiglie che invece convivono realmente con questa patologia».

La carriera

Analizzando poi la sua carriera, l’imitatrice ha sottolineato di non aver mai fatto “quel salto chissà quanto alto, ma sempre e solo quel saltino corto, che mi ha consentito di mantenere l’altezza necessaria. Ho comunque vissuto esperienze importanti e che desideravo fare. Forse si paga lo scotto della normalità… Non ho maschere, se non quando imito o quando devo interpretare un personaggio. Magari questo mio modo di essere non va mai bene fino in fondo. Tante volte vengo vista come una persona più debole di quello che appaio e, inoltre, sono da sempre insicura, in tutto”.