Ema Stokholma: «Io, filmata sotto la gonna mentre lavoravo ma gli uomini minimizzavano»

La dj Ema Stokholma, ex concorrente di Pechino Express, ha denunciato molestie sessuali. Sulla sua pagina Instagram, tra le stories, ha raccontato cosa le è successo solo ieri durante il sound check alla Mole di Torino per l’esibizione in occasione della festa di San Giovanni. Qualcuno, senza che lei lo notasse, le ha messo un telefono in basso, sotto la gonna, registrando tutto. «Mi hanno ripresa dal basso verso l’alto, inquadrando le parti intime», ha spiegato, raccontando di aver preso il telefono e controllato cosa ci fosse, per poi scoprire che c'erano molti altri filmati simili a quello che le era stato fatto. ««Mentre stavo facendo il sound check mi sono accorta della presenza di un cellulare vicino alla mia postazione e, quando mi sono avvicinata, ho visto che mi stava riprendendo». Oltre a lei anche altre vittime: «Una donna, in jeans, che mentre saliva le scale della Mole veniva videoripresa dal basso verso l’alto sotto, proprio com’è stato fatto con me».

La dj ha sporto denuncia alla polizia, ma quello che l'ha indignata è stata la reazione degli uomini che stavano intorno a lei a cui ha detto cosa era accaduto: «Quando ho chiesto di chi fosse il telefonino e ho trovato il proprietario, tutti, tranne il mio manager, hanno cercato di minimizzare l’accaduto pesando la cosa come uno stupido scherzo, una goliardia».

Solidarietà Appendino. «Un fatto gravissimo. Ieri, mentre Ema Stokholma lavorava al suo dj set sulla Mole, una persona ha filmato di nascosto le sue parti intime. Non ci sono parole per descrivere la rabbia e il disgusto davanti a un evento simile». Così la sindaca di Torino, Chiara Appendino, su Fb a proposito della denuncia della nota radiospeaker che in un video sulla sua pagina social ha denunciato un caso di molestie.

