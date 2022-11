Ema Stokholma e Angelo Madonia stanno insieme, la confessione a Ballando: «E' evidente che ci sia qualcosa»

Ema Stokholma e Angelo Madonia stanno insieme. La notizia era nell’aria ma nel corso della puntata di Ballando con le stelle 2022 è arrivata la conferma dai diretti interessati.

Ema Stokholma, proprio durante l'ultima puntata di Ballando con le stelle, ha ammesso di aver iniziato una relazione con il suo maestro, il palermitano Angelo Madonia: "È un incontro un po’ strano, non me l’aspettavo. Non l’avrei mai detto, ma non posso negare che si sia creato. Però ho ancora tanti muri". Anche Angelo Madonia ha confermato; "Stiamo percorrendo questo momento di vita insieme, vediamo dove ci porterà". Non hanno detto chiaramente "Stiamo insieme", ma lo hanno fatto intendere con frasi, gesti e immagini: "Siamo contenti di vivere questa esperienza insieme" o "Mi pare evidente che ci sia qualcosa" sono frasi inequivocabili.

Chi è Angelo Madonia

Angelo Madonia, palermitano di 38 anni, è un ballerino professionista. Aveva fatto parte del cast di Ballando con le Stelle nel 2006, poi aveva deciso di fare diverse esperienze in giro per il mondo e la scorsa stagione è tornato nuovamente nel caste dei ballerini di Milly Carlucci. Padre di due bambine, è anche direttore tecnico di una catena di scuole di danza, l'Italian Dance Studio, che ha 28 sedi nel mondo oltre che in Italia.