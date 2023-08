Elton John, cade nella sua villa a Nizza: ricoverato una notte in ospedale e poi dimesso

Paura - e notte in ospedale - per Elton John in Francia in seguito a una caduta occorsa ieri nella sua villa di Nizza, in Francia. Lo riporta oggi la Bbc citando un portavoce dell'artista precisando che la popstar britannica, 76 anni, è rimasto ricoverato per alcune ore nell'ospedale Principessa Grace, a Monaco-Montecarlo, in ortopedia, ma è già stato dimesso stamattina ed è tornato a casa.

Elton John, fan in delirio a Glastonbury per il suo concerto di addio

Elton John in ospedale per una caduta

Il portavoce ha detto alla Bbc che sir Elton «è scivolato ieri» ed è stato portato in ospedale «per precauzione».

IL TOUR

Il musicista - che sta trascorrendo l'estate nella residenza balneare francese con il marito David Furnish e i due figli adottati dalla coppia - ha potuto comunque completare nelle nelle settimane scorse le ultime tappe di quello che è stato presentato come il suo tour mondiale di addio alla scena dei concerti dal vivo. Tour suggellato fra l'altro da un'esibizione da protagonista al festival di Glastonbury, in Inghilterra.