Elton John, paura in aereo: guasto al suo jet privato (che per due volte non riesce ad atterrare)

Paura nei cieli per Elton John. Il cantante è stato coinvolto in un incidente sul suo jet privato, che ha subito un guasto idraulico durante la rotta per New York e poi non è riuscito (per due volte) ad effettuare un atterraggio di emergenza a causa dei forti venti. Il cantante, 74 anni, stava viaggiando dall'aeroporto di Farnborough nell'Hampshire lunedì per un concerto al Madison Squadre Garden e si trovava poco sopra l'Irlanda quando i piloti hanno deciso di atterrare a causa di un problema con i sistemi idraulici dell'aereo.

Il pilota ha inviato un avviso radio e ha richiesto un atterraggio di emergenza con i vigili del fuoco che sono accorsi sulla pista. Ma i venti a 80 miglia all'ora della tempesta Franklin che hanno colpito l'aeroporto e tutta la zona, hanno impedito all'aereo di atterrare: il jet, del valore di 66 milioni di sterline, è stato costretto a fare diversi giri (dimostrati dalle mappe radar del volo) per poi riuscirci solo al terzo tentativo. Alcune fonti al Sun hanno raccontato di aver visto un Elton John particolarmente scosso dall'incidente. Il cantante è riuscito comunque a raggiungere gli Stati Uniti e a cantare davanti ai suoi fan del Madison Square Garden.