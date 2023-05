Elodie: «Un uomo in aeroporto ha detto "È sotto effetto di qualcosa", ecco come ho reagito»

Sempre più amata dai suoi fan e sempre di nuovi in aumento, per la sua voce ma anche per il suo stile. Schietto, vero. Elodie racconta se stessa attraverso la musica ma anche attraverso i social. Racconti di vita quotidiani, episodi curiosi ma che a volte fanno anche riflettere. Come questo. La cantante, in video pubblicato su TikTok, ha raccontato di quel giorno quando, in aeroporto, un uomo si è permesso di fare una considerazione non proprio... gradita. «E' sotto effetto di qualcosa», questo racconta di aver sentito Elodie da parte di un signore di 50 anni che era in aeroporto e stava parlando, della cantante, al telefono con un amico. La frase non è piaciuta a Elodie che, in maniera colorita, ha spiegato allo sconosciuto i motivi per cui certe considerazioni non andrebbero fatte.