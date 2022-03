Mercoledì 9 Marzo 2022, 14:25

Elodie è tornata con “Bagno a mezzanotte“, il nuovo singolo in radio e in digitale da mercoledì 9 marzo. Il brano porta la firma di Elisa e i proventi andranno a supportare i progetti di Save the Children in Ucraina. Foto: Kikapress/Ufficio stampa Wordsforyou Music: "Elevate" from Bensound.com

