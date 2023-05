Elodie, al Mediolanum Forum diverte e guarda avanti fra pop, strass e trasgressioni

di Mattia Marzi

Lo stupore mostrato da Elodie sul palco, guardandosi intorno, in fondo non è troppo diverso da quello dei suoi stessi fan. Quelli che neanche un anno fa, lo scorso giugno, la applaudivano sotto il palco del Magnolia di Milano erano 3 mila, circa un quarto degli 11 mila che ieri sera hanno riempito il Forum di Assago. Proprio lei che tre giorni fa ai David Di Donatello si meravigliava per la vittoria della statuetta come Miglior canzone originale con Proiettili, dal film Ti mangio il cuore di Pippo Mezzapesa (nel quale ha anche recitato come protagonista), perché - le parole sono le sue - «non vinco mai», ieri sera ha conquistato il principale palasport italiano, dove esibirsi corrisponde a una consacrazione. Peraltro lei l'ha conquistato da artista dalle ambizioni internazionali, con uno show che guarda alla spettacolarità delle produzioni di Dua Lipa e dintorni, tra ballerine, video curatissimi, cambi d'abito (body bondage, tute in rete lurex con strass e quant'altro) e che è stato il «primo spettacolo live europeo di un'artista donna» ad essere trasmesso in streaming sul canale Twitch di Amazon Music Italia e Prime Video. «Sono mesi che studio.

«È la prima volta che mi cimento in uno spettacolo così complesso e per quanto sia impaziente di salire sul palco sono anche molto agitata.

Sarà una grandissima festa», faceva sapere Elodie prima dell'inizio del concerto, l'unico annunciato per il 2023 (anche per questo i fan non hanno voluto mancare all'appuntamento). In due ore di show la 33enne cantante partita dalle case popolari del Quartaccio ha raccontato la sua ascesa alla gerarchia del pop italiano, che nella conquista del Forum di Assago l'ha vista pure bruciare sul tempo colleghe dello stesso giro tv con una carriera più lunga della sua (Annalisa, per dirne una, che attesa per la prima volta sul palco dell'arena il 4 novembre). Da Nero Bali e Andromeda alla sanremese Due e ai brani dell'album Ok. Respira, uscito a febbraio in concomitanza con la partecipazione a Sanremo e certificato dalla Fimi Disco d'oro. Elodie, supportata da una mini band (batteria, basso, tastiere e chitarra, più quattro coriste), racconta la sua crescita: «Amici mi ha insegnato a togliere il microfono dall'asta. Poi il primo Sanremo, quello di Tutta colpa mia nel 2017, quando ho capito che stavo percorrendo una strada chiusa: non mi sarebbero mai arrivati pezzi di prima qualità. Avevo paura di sparire. Oggi sono fiera dei miei limiti. Per esserne consapevole, sono andata in terapia». Con lei una marea di ospiti: da Elisa (hanno cantato Together e Vertigine) a Rkomi (La coda del diavolo), passando per Stash, BigMama e Paola & Chiara (Festival). In platea anche Amadeus. Mengoni è a Liverpool, ma secondo indiscrezioni i due sarebbero pronti a pubblicare un pezzo insieme. Superato lo scoglio del Forum, in autunno sarà di nuovo nei palasport: il 18 novembre al PalaPartenope di Napoli, il 21 di nuovo a Milano e il 25 al Palazzo dello Sport di Roma. E poi c'è ancora il cinema: «Sono arrivate proposte: vediamo cosa succede dopo l'estate».