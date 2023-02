Elodie: età, carriera, fidanzato: chi è la cantante big a Sanremo

Elodie, all’anagrafe Elodie Di Patrizi è una cantante di 31 anni originaria di Roma. Dopo l'esordio nel programma Amici di Maria De Filippi, questa è la sua terza volta a Sanremo (la quarta sul palco dell'Ariston considerando l'esperienza come co-conduttrice nel 2021). Dopo una relazione con Marracash ha frequentato il modello Davide Rossi e ora è fidanzata con il pilota di moto GP Andrea Iannone. Elodie è in gara come Big a Sanremo 2023 con la canzone "Due".

Sanremo 2023, Elodie: «Ho sempre voluto fare questo mestiere ma non mi sentivo all'altezza. Se nasci in certi contesti devi lottare più di altri»

Elodie, famiglia e vita privata

Nata a Roma il 3 Maggio del 1990 nel quartiere popolare di Quarticciolo, Elodie è figlia di un operatore di un'emittente locale e di una modella e ha una sorella più piccola. Eredita la passsione musicale dal padre, ma ha un'adolescenza difficile: i genitori decidono di separarsi, la madre contrrae una brutta malattia e Elodie lascia il liceo (era iscritta al pedagogico a Roma ma non prenderà il diploma) e a 19 anni si trasferisce a Lecce dove lavora come cantante e cubista.

Elodie, la carriera e i successi: da Amici a Sanremo

Elodie sceglie da giovanissima di seguire la passione per la musica. Nel 2009 prova ad entrare a X Factor. Nel 2015 partecipa ad Amici di Maria de Filippi nel team capitanato da Emma ed Elisa ma alla trasmissione arriva seconda. Debutta con il suo primo album "Un'altra vita" disco d'oro dalla FIMI per le oltre 25 000 copie vendute.

Tra settembre e ottobre 2016 è presente come artista di apertura dell'Adesso Tour di Emma Marrone. Nel 2017 partecipa a Sanremo con "Tutta colpa mia" che arriva in finale piazzandosi all'ottavo posto premiato con il disco di platino per aver superato le 50 000 copie vendute.

Nel 2020 torna a Sanremo con "Andromeda", scritto da Mahmood e Dardust. Il brano si classifica settimo nella classifica finale della kermesse. Nel 2021 torna sul palco di Sanremo in veste di co-conduttrice affiancando Amadeus e Fiorello alla conduzione della serata del 3 marzo.

Nel 2021 partecipa anche alla seconda stagione di Celebrity Hunted, show prodotto da Amazon prime dove i vip devono scappare da un gruppo di inseguitori professionisti. Nel programma è in coppia con la sua amica Myss Keta. Sempre lo stesso anno conduce una puntata de Le Iene (nell’edizione ricordata per l’alternarsi di 10 diverse presentatrici) e recita come protagonista nel film "Ti mangio il cuore", diretto da Pippo Mezzapesa e presentato in concorso al Festival del cinema di Venezia (sezione Orizzonti).

Elodie fidanzato: l'ex Marracash e la relazione con Andrea Iannone

Elodie fion al 2017 è stata fidanzata di Lele Esposito, conosciuto ad Amici poi è tornata con l'ex, il dj Andrea Maggino. Successivamente ha avuto una relazione con il rapper Marracash, un amore sbocciato durante la registrazione del brano “Margarita”. I due hanno passato insieme il lockdown, al termine del quale hanno scelto di separarsi anche se hanno mantenuto un ottimo rapporto. Dopo la rottura con il rapper, la cantante ha frequentato il modello e marketing manager Davide Rossi. Attualmente è fidanzata con Andrea Iannone pilota di Moto GP: i due hanno trascorso le vacanze del 2022 in Puglia e poi a Porto Cervo in Sardegna.

