Elisabetta Gregoraci bacia Pierpaolo Pretelli (ma si pente): «Poi a Montecarlo non posso più mettere piede»

Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli si sono baciati. Già da qualche giorno la coppia del Grande Fratello Vip sembrava avere sempre più intesa, Pretelli aveva proprio ammesso di avere una cotta per la showgirl che se è sembrata titubante sulle prime si è poi lasciata andare, anche se si tratta nuovamente di una prova del reality.

Dopo la prova del bacio in apnea e l'esibizione nel ballo della scorsa puntata la nuova prova consiste in un ballo e un bacio insieme e gli autori hanno nuovamente messo in coppia i due. Pretelli non ha nascosto la sua gioia continuando a lanciare frecciatine a Elisabetta che però sembra gradire. Come sembra abbia apprezzato anche la pacca che il suo spasimante le ha dato qualche giorno fa. Sebbene l'intesa tra i due sembra evidente la Gregoraci continua a trattenersi, come ha sottolineato per sua stessa ammissione aggiungendo che è meglio che non si lasci troppo andare: «Altrimenti a Montecarlo non posso rimettere piede», facendo capire che l'ex marito Flavio Briatore non gradirebbe flirt nella casa.

