Elisabetta Gregoraci, crisi alle spalle con il nuovo fidanzato: di nuovo insieme per la vacanza romana

Elisabetta Gregoraci e il fidanzato Francesco Bettuzzi di nuovo insieme dopo le voci di crisi. La showgirl infatti ha ritrovato il sorriso con l’imprenditore di Parma, patron del marchio Pure Herbal, di cui Elisabetta è testimonial, dopo la fine del suo lungo matrimonio con Flavio Briatore, da cui è nato il figlio Nathan Falco.

Elisabetta Gregoraci: viaggio in Kenya con Briatore e Nathan Falco



A seguito di una vacanza in Kenya di Elisabetta con l’ex e il figlio, si era parlato di fine del rapporto con Bettuzzi e riavvicinamento con Briatore. Le cose però sembrano non stare così dato che “Chi” ha sorpreso la Gregoraci proprio a fianco del suo nuovo cavaliere, mentre passeggiano romanticamente per la Capitale dopo aver visitato una mostra. Momenti liberi dal set per Elisabetta che ha da poco finito di girare il film “Via dell'Aspromonte”.

Ultimo aggiornamento: 19:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA