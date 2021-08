La nonna di Elisabetta Gregoraci compie 100 anni: «Ti amo tanto»

Mercoledì 25 Agosto 2021, 10:02

«Ti amo tanto», tre parole per trasmettere il legame straordinario con la nonna. Elisabetta Gregoraci condivide con i suoi follower le immagini della festa per i 100 anni della signora Elisabetta, mamma di papà Mario, nella sua Soverato. La Calabria ha accolto così una delle sue "figlie" più famose facendo da cornice a un giorno molto importante per la famiglia Gregoraci. Su Instagram la showgirl aveva raccontato la gioia di tornare nella sua regione, "la mia terra", che l'ha accolta con l'affetto di sempre. Una festa in riva al mare, in un lido che ha ospitato amici e parenti. La signora Elisabetta aveva anche ricevuto il regalo del sindaco Alecci che le aveva consegnato in mattinata una targa speciale per il traguardo dei 100 anni.