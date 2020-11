Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci a sorpresa: «Vado via, devo stare con mio figlio»

Elisabetta Gregoraci pensa di abbandonare prematuramente la casa del Grande Fratello Vip. Tutta "colpa" di Paolo Brosio, che da quando è entrato in gioco ha cominciato a dare informazioni provenienti dall'esterno agli altri concorrenti, nonostante Alfonso Signorini gli avesse espressamente chiesto di non farlo. Una notizia, però, pare non essere andata proprio giù alla Gregoraci: l'allungamento del Grande Fratello Vip fino a febbraio 2021.

«Febbraio? Io me ne vado prima, a Natale devo stare con mio figlio», avrebbe commentato l'ex di Briatore, letteralmente sconvolta all'idea di non poter trascorrere le feste con il piccolo Nathan. Elisabetta Gregoraci è già "sopravvissuta" alla sua prima nomination: vedremo se aspetterà di essere eliminata, o deciderà di ritirarsi autonomamente.

