Elisabetta Gregoraci, il nuovo amore è Stefano Coletti: il suo tatuaggio e la curiosa dedica al GFVip

Il nuovo fidanzato di Elisabetta Gregoraci è Stefano Coletti, le ultime foto postate dal pilota 32enne non lasciano spazio a dubbi. Negli scorsi mesi le voci di una presunta relazione tra i due non avevano ancora trovato una conferma, arrivata oggi dalle stories Instagram postate dalla coppia. Negli scatti i due si mostrano felici e abbracciati.

Già durante la partecipazione della showgirl calabrese al Grande Fratello Vip, alcuni avevano parlato di una storia tra i due, relazione che avrebe frenato la Gregoraci dall'approfondire la sua "amicizia speciale" con Pierpaolo Petrelli, ora fidanzato con Giulia Salemi. Il Pilota automobilistico ha però negato che la storia con Elisabetta vada avanti già dai tempi del reality show, in un post Instagram Coletti ha infatti scritto: «Ci tengo solo a dire che Elisabetta e io non stavamo insieme prima del GF. Abbiamo cominciato a frequentarci negli ultimi due mesi, quindi non è una bugiarda come state insinuando».

Tuttavia ci sono forti dubbi sulla veridictà di questa affermazione, a smentire infatti Coletti ci sarebbe una prova inconfutabile. Il 1 ottobre la Gregoraci, concorrente al GfVip, aveva ricevuto una dedica trasportata da un aereo con su scritto "Sei l'epicentro del mio terremoto", la stessa identica frase di Mr. Rain, tatuata sull'avambraccio del Pilota.

DOPO BRIATRORE - Elisabetta Gregoraci, aveva rivelato a Domenica In di desiderare «Un grande amore», dopo la storia con Flavio Briatore. Ospite di Mara Venier ha rivelato in tv: «Ero molto impaurita all’idea di sposare Flavio Briatore, ero molto giovane. L’ho conosciuto a 24 anni ed ero spaventata dalle nozze. Quando mi sono sposata tutti mi dicevano che saremmo durati sei mesi e che io avevo deciso di dire sì solo per ragioni di convenienza economica. Con tredici anni di vita e un figlio insieme, penso di non dover dare giustificazioni a nessuno. Nuovi amori all’orizzonte? Sono esigente, voglio sentire le farfalle nello stomaco, voglio sentire il vero amore. Corteggiatori ne ho tanti, sono convinta che prima o poi accadrà», aveva detto.

