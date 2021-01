Gf Vip, Elisabetta Gregoraci torna da Dubai e va in studio. Scoppia la polemica: «E la quarantena?»

Elisabetta Gregoraci torna da Dubai e va al Grande Fratello Vip, scoppia la polemica: «E la quarantena?». Durante la diretta di lunedì 11 gennaio, l'ex moglie di Flavio Briatore è rientrata nella casa dopo essere stata in vacanza per diversi giorni con il figlio Nathan Falco e l'ex marito.

Elisabetta Gregoraci è una dei tanti Vip "scappati" dall'Italia per andare in vacanza a Dubai. L'ex signora Briatore, precisiamo, era a Dubai con il figlio e l'ex marito che negli Emirati Arabi ha degli interessi lavorativi. La polemica è scoppiata durante il periodo di Natale - Capodanno a causa dei numerosi infuencer che hanno avuto la possibilità di partire, in un periodo in cui c'è tanta gente obbligata a restare in casa e ad osservare le limitazioni per l’emergenza Coronavirus.

Durante la diretta del Grande Fratello Vip dell'11 gennaio Elisabetta Gregoraci, sorridente e abbronzata, è tornata nella casa. Il nuovo rientro di Elisabetta Gregoraci all'interno della casa del Grande Fratello però non è andata molto giù al pubblico che sui social ha storto il naso, non solo perchè non è più una concorrente del reality, ma perchè la Gregoraci essendo rientrata da pochi giorni avrebbe dobuto mettersi in quarantena.

«Ma la Gregoraci tornata da Dubai la quarantena non la deve fare?», è questo il tono dei tanti tweet che stanno pubblicando gli utenti e che hanno mandato in tendenza Dubai anzichè l'hashtag ufficiale #GFVIP,

