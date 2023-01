Elisabetta Gregoraci in bikini scatena gli haters, la replica al veleno: «Zio, ti brucia lo stomaco?» La prima foto con il fidanzato

Elisabetta Gregoraci ha presentato, timidamente, il suo nuovo fidanzato su Instagram. Giulio Fratini è apparso, velocemente, su una Instagram stories della showgirl che è appena tornata da una bellissima vacanza a Dubai. È il primo uomo a mostrare al suo fianco dopo la fine del matrimonio con Flavio Briatore. Momento d'oro per la showgirl che appare raggiante e in perfetta forma sui social.

Elisabetta Gregoraci replica agli haters

"Sound of Sunshine" è la didascalia di una delle ultime foto postate dalla Gregoraci. Una foto in bikini giallo fluo che le ha concesso di conquistare milioni di like. Tantissimi i commenti di supporto ma non sono mancati gli attacchi degli haters. Uno in particolare è riuscito ad attirare l'attenzione anche della mamma di Nathan Falco. «Ma torna a lavorare. Ah già non hai mai lavorato».

Non è rimasta in silenzio Elisabetta che ha replicato con 3 righe al veleno: «Zio lavoro da quando ho 17 anni, ti è sfuggito qualcosa... Comunque anche per questo 2023 ti consiglio Gaviscon 2 volte al giorno per almeno 1 mese, funziona» è stato il consiglio di Gregoraci al mittente della provocatoria considerazione, invitato ad assumere un medicinale noto per alleviare i disturbi come bruciore di stomaco. Risposta che ha mandato in tilt i fan che applaudono ancora alla Gregoraci.

Chi è il fidanzato di Elisabetta Gregoraci?

Giulio Fratini classe '92, è un imprenditore noto anche al mondo della cronaca rosa per le sue frequentazioni Vip. Dopo la laurea e un Master è CEO di una holding specializzata in affari immobiliari, hotel ed energie rinnovabili. Ma Giulio Fratini è parte di una famiglia importante.

Fratini e Gregoraci si sarebbero conosciuti la scorsa estate e fecero una vacanza di coppia in Puglia che provarono, senza successo, a tenere segreta.