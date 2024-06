Elisabetta Franchi condannata per le frasi sul lavoro: «Assumo solo donne over 40». Multa e corsi obbligatori in azienda

Nel 2022, durante un evento, aveva detto di «puntare» per «ricoprire le posizioni importanti» su «uomini» di qualsiasi età o «donne solo sopra i quarant'anni». Oggi il Tribunale di Busto Arsizio ha dichiarato il «carattere discriminatorio» delle parole della stilista Elisabetta Franchi che scatenarono polemiche. E ha condannato la sua società, Betty Blue spa, a versare 5mila euro di risarcimento all'Associazione nazionale lotta alle discriminazioni, assistita dai legali Silvia Conti, Carlo de Marchis e Carlo Cavalieri. Società che dovrà, inoltre, «promuovere» corsi per «tutti i dipendenti» contro la discriminazione di genere.

Le frasi incriminate

Le dichiarazioni che hanno destato scalpore sono state fatte dall'imprenditrice Elisabetta Franchi durante l'evento "Donne e Moda" tenutosi il 4 maggio 2022 a Milano.

A quell'evento, oltre al pubblico presente, hanno assistito anche numerosi utenti collegati su Facebook e YouTube, totalizzando 498.000 visualizzazioni. Franchi aveva affermato di aver selezionato manager o lavoratori per posizioni "importanti" scegliendo uomini o donne sopra i 40 anni perché, a suo dire, «se dovevano sposarsi, si sono già sposate, se dovevano far figli, li hanno già fatti, se dovevano separarsi hanno fatto anche quello e quindi diciamo che io le prendo che hanno fatto tutti i quattro giri di boa, quindi sono lì belle tranquille con me a mio fianco e lavorano h24, questo è importante (...)». La giudice Francesca La Russa ha riconosciuto la natura discriminatoria di queste affermazioni e ha ordinato all'imprenditrice di promuovere un piano di formazione aziendale per eliminare ogni pregiudizio.