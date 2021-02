Elisabetta Canalis vaccinata contro il Covid: «Ora posso tornare in Italia e riabbracciare mia madre»

«Finalmente questo giorno è arrivato, non solo il vaccino ma anche il richiamo è stato fatto» scrive Elisabetta Canalis postando nelle stories instagram un video con gli istanti della sua vaccinazione anti-Covid. A Los Angeles la showgirl ha già completato il ciclo del vaccino Moderna e ora programma un viaggio in Italia, per riabbracciare la madre in Sardegna che non vede da parecchi mesi.

APPROFONDIMENTI SOCIAL CON IRONIA Elisabetta Canalis, il pilates in diretta scatena commenti sessisti?... IL CALCIATORE Elisabetta Canalis, l'ex Reginaldo ammette: «Per tutti ero... SOCIETà Canalis e l'allenamento di pilates: la showgirl in veste di... MONDO Elisabetta Canalis, fuga da Los Angeles: «Aria tossica per gli... IL RETROSCENA Covid, in quarantena anche i vaccinati: «Rischio infezioni,... USA «Robert Kennedy è no-vax». Instagram chiude... USA Vaccino, replicano il sito di Moderna promettendo «dosi prima...

Nel video, in cui la Canalis si mostra con una t-shirt bianca e mascherina sul viso, sono catturati i precisi istanti dell'iniezione e la reazione dell'ex velina alla puntura, che chiude gli occhi al momento della puntura. Ma appena terminata l’iniezione, la Canalis sorride soddisfatta e scrive sui social: «Sono grata a questo Paese per avermi dato la possibilità di vaccinarmi. La prossima settimana finalmente potrò riabbracciare mia madre che preferirei potesse essere qui al posto mio in questo momento».

Covid, in quarantena anche i vaccinati: «Rischio infezioni, serve cautela»

In molti si chiedono come stato possibile per Elisabetta Canalis aver già completato il suo ciclo di vaccinazione. Ebbene, la vaccinazione della popolazione under 65 ha già avuto inizio dai primi di febbraio negli USA, dove Elisabetta Canalis vive con suo marito Brian Perri, rinomato chiururgo con cui è sposata dal 2014, e la loro figlia Skyler Eva Perri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA