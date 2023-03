Elisabetta Canalis, matrimonio in crisi? L'ex velina è in (dolce) compagnia di un altro uomo

Non c’è solo la passione per il combattimento. E nemmeno una semplice amicizia. Tra Elisabetta Canalis e il campione di kickboking, Georgian Cimpeanu sembra esserci anche dell’altro. Un sentimento. Forse sì. Almeno dalle foto che il settimanale Chi ha pubblicato. Foto che mostrano una certa intesa tra i due e che confermano le voci (sempre smentite) che arrivano da Los Angeles di uno stato di crisi avanzato tra l’ex Velina e il suo amato chirurgo ortopedico Brian Perri da cui è nata Skyler Eva.

La paparazzata

La paparazzata racconta passo per passo la giornata milanese di Eli arrivata direttamente da Los Angeles per seguire la Fashion Week. Lavoro e svago. Perché la signora Perri pratica da tempo la disciplina del combattimento (è anche salita sul ring per combattere) e conosce Georgian per questo. Ma nessuno poteva forse immaginare che questa conoscenza fosse così intensa…

Eli è andato a trovarlo in palestra dove Georgian si sta allenando. Dopo circa un’ora di appostamento il paparazzo di Chi li ha fotografati insieme, uno di fianco all’altro come due buoni amici. Si sono salutati e lei, scrive il settimanale diretto da Alfonso Signorini, è andata a fare la spesa. “Poi è rientrata a casa, o meglio, è entrata in un appartamento del quale possiede le chiavi. E lì, poco dopo, l’ha raggiunta Georgian. Verso le 18 e 30 lo sportivo è uscito da solo, per recarsi di nuovo in palestra. Intorno alle 20 e 30 è uscita anche Elisabetta, per andare in un noto ristorante nel cuore di Milano. E lì, poco dopo, Georgian l’ha raggiunta…”.

Una cena con un’altra coppia di amici. Una serata piacevole tra chiacchiere, sorrisi e qualche calice di vino. All’uscita dal ristorante “Elisabetta e il campione di kickboxing hanno preso due taxi diversi, dando l’idea di tornare a casa…”. Ma giusto l’idea. Perché un taxi seguiva l’altro. E li ha accompagnati nuovamente nell’appartamento del pomeriggio. Chissà se sarà stata una notte di lotta tra i due…