Elisabetta Canalis, matrimonio al capolinea con Brian Perri? L'indiscrezione sulla crisi tra l'ex-showgirl e il chirurgo

Elisabetta Canalis e il marito Brian Perri sono in crisi. L'indiscrezione arriva dalle pagine del settimanale Nuovo, secondo cui la coppia, sposata nel 2014 e con una figlia di 7 anni, sarebbe ormai prossima alla rottura. Un' ipotesi che si rincorre da tempo nel mondo dello star system e sui social di lei: l'ultimo post che mostra l'intera famiglia insieme risale ad agosto.

Elisabetta Canalis in crisi con il marito

«Rumors dicono che il matrimonio sia al capolinea. Da tempo girano voci sulla crisi della relazione» è la frase con cui il settimanale Nuovo spiega la notizia. L'ex showgirl ha sposato il chirurgo americano Brian Perri nel 2014 in una cerimonia nella sua Sardegna, ad Alghero. Poi la coppia si era trasferita a Los Angeles, dove lui lavora. Sette anni fa è nata la figlia, Skyler Eva.

L'incontro a una festa di Halloween

Ma come si sono conosciuti Elisabetta Canalis e un chirurgo di Los Angeles​? Il primo incontro, secondo quanto hanno raccontato loro stessi, fu a una festa di Halloween nel 2012. Un colpo di fulmine: due anni dopo erano all'altare e lei ha lasciato l'Italia per trasferirsi negli Stati Uniti. Nel 2015 è nata la piccola Skyler Eva (7 anni), prima figlia di Canalis. Già in passato l'ex showgirl aveva confessato che le sarebbe piaciuto tornare in Italia, se e quando il marito avrebbe terminato la sua esperienza professionale. Ma ora le cose sembrano cambiate: Elisabetta è (già) più spesso in Italia. Si è allontanata dall'America e dal marito?