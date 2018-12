Elisabetta Canalis e il primo video della figlia Skyler, la bimba intenerisce il web

Skyler, con in mano un cestino, racconta la storia di Cappuccetto Rosso. Elisabetta Canalis e il primo video della figlia Skyler Eva in cui si sente la sua vocina. L'ex velina ha postato su Instagram un filmato della figlioletta, nata dall'amore con il marito Brian Perri. Nel video la piccola "interpreta" la nonna di Cappuccetto Rosso e per la prima volta i fan di Elisabetta possono sentire la sua voce.

Mamma Eli non le inquadra mai il visino per intero, ma la vocina risuona forte e chiara. I fan notano subito che la bimba parla in italiano con un accento anglosassone. E la sua "interpretazione" commuove il web.

Neanche a dirlo, il video fa impazzire i fan e super le 200mila visualizzazioni.

