Elisabetta Canalis esce allo scoperto, ufficiale l'amore con Georgian: le prime foto mano nella mano a Los Angeles

Pugni, calci ma anche tante carezze tra Elisabetta Canalis e Georgian Cimpeanu, il suo maestro di kickboxing. Tenerezze che testimoniano ancora una volta che tra i due ci sia qualcosa di più che la semplice voglia di allenarsi insieme. I due sono stati paparazzati dal settimanale Chi mano nella mano in giro per Los Angeles. Scatti che confermano ancora una volta che tra l'ex Velina di Striscia la notizia e Brian Perri, padre di sua figlia Skyler Eva il rapporto sia finito. E non da oggi ormai.

Un matrimonio andato male.

I due si erano sposati nel 2014. Ma col passare del tempo qualcosa non ha funzionato. Così Eli si è avvicinata al kickboxing, ha conosciuto a Georgian. Ma dopo essersi visti di nascosto alla fashion week a Milano hanno deciso di uscire allo scoperto, mostrarsi per la prima volta. Li vediamo in atteggiamenti intimi: abbracciati, mano nella mano, come una coppia qualunque.

Le foto

Una bellissima coppia che “Chi” ha sorpreso a West Hollywood, l’area di Los Angeles tra Beverly Hills e Downtown. Una volta scesi dalla macchina non hanno resistito ad abbracciarsi, a giocare con qualche mossa di kick e scattarsi qualche selfie, anche hot. Ely è felice, è sorridente. Così non lo ero più da tempo...

