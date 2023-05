Elisa Isoardi single e felice: «Non mi serve un uomo. Diventare mamma? Sono realizzata anche senza bimbi»

Elisa Isoardi è single e felice. La conduttrice di "Vorrei dirti che" e pronta a tornare alla guida di Linea verde insieme al collega Beppe Convertini, non ha un fidanzato ed è serena così. Proprio nessuno perché a 40 anni ha capito che «la cosa più bella del mondo è realizzare quanto sia meraviglioso concentrarsi su se stessi: tutto quello che ottieni è solo grazie a te».

Elisa Isoardi torna alla conduzione? Per lei c'è Linea Verde con Beppe Convertini

Elisa Isordi single felice: «Non ho tutti questi spasimanti»

Single, felice e nemneno con troppi corteggiatori a quanto dice lei: «Forse sono molto concentrata sul lavoro, ma io non vedo tutti questi spasimanti».

Dopo il grande amore con il segretario della Lega Nord, Matteo Salvini («Lavoro in Rai da oltre vent’anni, indipendentemente da chi ho avuto accanto. E poi mi sembra un’affermazione talmente fuori tempo che mi fa ridere»), Elisa si è concentrata tanto su se stessa, sul lavoro, sul ritrovare un suo equilibrio. Un equilibrio anche senza diventare per forza mamma di un bambino: «Trovo che una donna possa sentirsi realizzata anche senza figli. E comunque si possono avere anche “bimbi pelosi”, come il mio inseparabile cagnolino Zenit, che è molto impegnativo. Lui e io viviamo in simbiosi, me lo porto anche sui set».