Elisa Isoardi, addio a Salvini con un post su Instagram: «Grazie Matteo»

I rumors circolavano già da diversi giorni, ma ora è ufficiale: Matteo Salvini ed Elisa Isoardi si sono lasciati. A confermarlo è la stessa conduttrice della Prova del Cuoco che, con un post su Instagram, fuga qualsiasi dubbio: «Non è quello che ci siamo dati a mancarmi, ma quello che avremmo dovuto darci ancora - scrive la Isoardi - Con immenso rispetto dell’amore vero che c’è stato. Grazie Matteo».

Più che un addio, quella di Elisa è una dedica romantica (presa in prestito dallo scrittore Gio Evan) accompagnata da una foto che ritrae i due abbracciati a letto insieme. Segno che probabilmente Salvini e la Isoardi sono rimasti in buoni rapporti. Una scelta non condivisa dal popolo social che critica la decisione di esibire tutta questa intimità. E in molti si rattristano: «Peccato, eravate una bellissima coppia».

C'è chi dice che la fine dell'amore risalga a due mesi fa ma sia uscita solo oggi per motivi di opportunità.



Sarà. Fatto sta che la conduttrice e il vicepremier stavano insieme da tre anni, tra alti e bassi. E insieme erano riusciti a superare vere e proprie bufere. Alla faccia di

«spioni, guardoni e chiacchieroni», come li definì Salvini in un post su Fb nel 2017. Proprio quell'estate

«Ho scoperto un politico di razza che fa da corazza ad una dolcissima persona. Voterei a primavera il primo, ma sposerei anche domani il secondo», dichiarò lei in un'intervista.



Eppure la proposta non era mai arrivata anche se i due - stando ad alcune foto pubblicate sui settimanali - avevano da poco preso una casa nel centro di Roma per andare a vivere insieme. Certo, il loro non era mai stato un amore facile soprattutto per Elisa, bersagliata dagli haters anche per la sua "promozione" a conduttrice della Prova del Cuoco. Molti l'hanno marchiata come raccomandata proprio per la sua storia con Salvini al punto che lo stesso vicepremier qualche tempo fa era intervenuto alla trasmissione di Rai Radio 2 ‘I Lunatici’ per mettere un punto alle illazioni sulla professionalità della sua compagna: «È brava e si merita tutto il successo che ha e che avrà. Io non l'ho aiutata, anzi, la mia ingombrante presenza forse ha danneggiato e creato problemi».

Forse l'amore non ha retto a tutta questa pressione. Ma c'è ancora chi spera in un ritorno.

