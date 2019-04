Elisa Isoardi, fuga segreta a Venezia col fidanzato Alessandro: «Principe moderno dai modi galanti»

Una romantica fuga d’amore a Venezia per Elisa Isoardi. La conduttrice, che ha preso il limone de “La prova de cuoco” dopo l’addio di Antonella Clerici, dopo la fine della sua relazione col ministro dell’Interno Matteo Salvini, ha ritrovato l’amore assieme al nuovo fidanzato, Alessandro Di Paolo.



I due, come dimostrano le immagini pubblicate da “Nuovo” infatti i due innamorati non si vogliono far notare ed escono dall’hotel di lusso dove hanno trascorso la notte in due momenti differenti. Prima arriva Elsia e poi Di Paolo, di professione produttore televisivo, che viene aiutato dal conducente per salire sul taxi.

La nuova coppia ha un po’ stupito tutti e la Isoardi ha definito il nuovo compagno, noto nel jet set e con fama da playboy un “Principe moderno dai modi galanti”.

Ultimo aggiornamento: 20:29

