Elisa D'Ospina e Stefano Macchia sono diventati genitori, è nato Niccolò: «Da adesso si naviga e si vola». Il post dell'ex di Anna Pettinelli

Elisa D'Ospina è diventata mamma. È nato il figlio della modella e di Stefano Macchi, ex storico di Anna Pettinelli. «Eccoci, è arrivato il momento. Da adesso si naviga e si vola». Una tenera foto di mamma e papà che tengono tra le braccia il neoarrivato Niccolò su Instagram. Pioggia di auguri e congratulazioni. Elisabetta Gregoraci tra questi: "Felicità. Congratulazioni ragazzi oggi è il giorno più bello della vostra vita, Benvenuto Niccolò". Ma ci sono i compliemnti anche di Caterina Balivo, Carolyn Smith, Gianluca Impastato, Rudy Zerbi, Margherita Zanatta, Georgette Polizzi per dirne alcuni.

La felice notiia della gravidanza della modella era arrivata a a novembre. I due stanno insieme ufficialmente dall'estate del 2022 avvolti da un amore travolgente e inaspettato. Insieme ufficialmente dall'estate 2022 i due stanno vivendo un amore travolgente che per molti è stato inaspettato. Stefano usciva da una crisi profonda con la sua ex compagna, nella primavera 2022 Anna Pettinelli aveva parlato di un brutto periodo: che ha portato poi all'addio. Anna Pettinelli, scoperta la gravidanza della D'Ospina, dichiarò a Gente di essere «contenta per lui e penso che sia felice, altrimenti sarebbe un pazzo. Per quanto riguarda me sono serena, con lui era finita da tempo. Credo che però dovrebbe esistere un galateo per chi si separa: è indelicato sbandierare su Instagram un nuovo amore quando un altro è appena finito». Ma macchi e D'Ospina avevano risposto dalle pagine di Oggi: «Nessuno ha tradito nessuno, tanto per essere chiari. Sono uscito dalla relazione sereno e ho cercato di mantenere rapporti cordiali. Non è stato lo stesso dall'altra parte. Me ne dispiace molto, ma pazienza».