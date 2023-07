Elezioni Spagna, chi è Alberto Nunez Feijòo: il galiziano che vuole la Moncloa

Quel «bimbo felice» nato in un minuscolo paesino della Galizia, nella Spagna rurale profonda, in gioventù aspirante giudice, ora è a un passo dal raggiungere il sogno della Moncloa. Alberto Núñez Feijóo, 61enne senatore e candidato premier del Partito popolare spagnolo, ha vinto le elezioni, anche se la maggioranza è ancora incerta. La sua promessa regina resta comunque quella di «abrogare il sanchismo», come le opposizioni definiscono lo stile e l'azione di governo del suo rivale socialista Pedro Sánchez, un misto, a loro dire, di decisionismo, cinismo, e arroganza.

Chi è Feijòo

Feijóo è arrivato all'appuntamento elettorale dopo 15 mesi al timone del Pp.

Poco prima del voto è stato chiarissimo al riguardo: «Di Vox non condivido la visione dello Stato delle autonomie, né la sua visione del cambiamento climatico, né la sua visione della violenza sessista, né il suo modo di affrontare le polemiche». Gli avversari di lui non si fidano. «Io lo conosco bene - afferma la corregionale Yolanda Díaz, leader della sinistra alternativa di Sumar - è un grande avversario, ma non ha scrupoli a mentire». Per attaccarlo, i rivali hanno più volte rievocato una sua conoscenza controversa del passato, risalente agli anni '90: quella con Marcial Dorado, successivamente condannato per narcotraffico. Ha sempre detto che all'epoca «non c'era Google, non c'era internet» e non era possibile scoprire al volo la sua identità. Poco prima del voto, candidamente, ha ammesso che ai tempi di quella foto era al corrente che fosse non un trafficante di droga ma «un contrabbandiere di sigarette».