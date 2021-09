Elettra Lamborghini, 'incidente' al lato B: «Un cane mi ha morso proprio lì»

Venerdì 24 Settembre 2021, 14:37

Bizzarra disavventura per Elettra Lamborghini vittima di un piccolo incidente: un cane le ha morso il sedere. La showgirl si trovava nel suo maneggio dove abitulamente va per passare del tempo con i suoi cavalli quando un cane l'ha assalita.

La cantante, nota anche per avere una grande passione per gli animali, ha raccontato l'accaduto sul suo profilo Instagram, mostrando una foto dove si vedono i segni lasciati dai denti del cane.

«Cane geloso?»

«Buongiorno al pubblico maschile e al pubblico femminile, non potete capire cosa mi è successo stamattina ragazzi», comincia così il racconto della cantante. «Non potete capire cosa mi è successo stamattina ragazzi», ha continuato la cantante mercoledì in un video.

«Stavo accarezzando un cagnolino, un cucciolo che c’è al mio maneggio e il cane di fianco probabilmente geloso delle attenzioni che ho dato all’altro...beh non mi ha morso una chiappa! Vi giuro non mi è mai capitato in vita mia. Ci sono rimasta malissimo. Di solito mi saltano addosso, cioè mi amano.. Un male bestia», ha concluso. La Lamborghini ha anche postato la foto con il morso: due lividi rossi impressi sulla natica.

