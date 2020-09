Elettra Lamborghini, il dress code dell'addio al nubilato è bianco e argento

Tutte vestite di bianco, le invitate e la futura sposa. Anzi come si vede su Instagram, Elettra Lamborghini per la prima serata del suo lungo addio al nubilato cominciato il 4 settembre nella tenuta San Domenico di Sant’Angelo in Formis, vicino Caserta, ha scelto di spezzare la lunga gonna bianca, trasparentissima, con un top argento e shorts dello stesso colore. Una Elettra luminosa, metallica.

L'addio al nubilato di Elettra Lamborghini

Tampone preventivo per i tutti i partecipanti, e poi test sierologico a chi accede. Elettra ha imposto queste regole per la festa e pure per controbattere a chi l'aveva accusata di creare assembramenti e quindi possibili focolai di coronavirus. «Non ce n'è coviddi», si sente gridare la showgirl a bordo di una minicar che sfreccia sul prato.

Al matrimonio con AfroJack manca pochissimo, ma un pizzico di quello che saranno i festeggiamenti si vede già. Karaoke, trenini e una cena dal menu classico: Tra le tante invitate spicca Iconize, Marco Ferrero l'influencer molto amico di Elettra Lamborghini e Aurora Ramazzotti.

