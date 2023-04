Eleonora Abbagnato e la strada per arrivare al successo: «Ho ricevuto minacce nel corso della mia carriera»

Eleonora Abbagnato, ex étoile, si racconta a Verissimo, nello speciale di Pasuqa. Un vestito floreale e l'abbraccio con Silvia Toffanin. La prima ballerina vede una clip a lei dedicata e si emoziona: «La nostra famiglia è fortunata. Federico (Balzaretti, ndr.) aveva già due figlie. Io non ho mai detto che ero la loro di madre. Ho avuto dei doveri nei loro confronti e ho cercato di abbracciare questa situazione. Fratelli e sorelle si amano tutti insieme, anche quando noi non ci saremo più».

Eleonora racconta che Ginevra, figlia di Balzaretti, la vorrebbe chiamare mamma ma «lei ha una una madre in carne e ossa». Il rapporto di Eleonora e i genitori è forte: «Non ero un prodigio nato ma dovevo confrontarmi con altre stelle. Per questo dovevo chiamare mia madre, anche per un secondo. sono stati momenti difficli perché mi confrontavo con altri rivali davvero bravi».



Nel corso della sua carriera Eleonora ha ricevute diverse minacce: «Anche oggi succede sui social: credo che chi ha successo dà fastidio alla persone. Ma non dobbiamo pensare a quello che non abbiamo ma a quello che abbiamo nella nostra vita».





Il video messaggio della mamma Piera e del padre Elio: «Una bambina bella da quando è nata. Ci chiamarono per portare Eleonora a Parigi. Vedere il suo letto vuoto non è stato bene. Quando mi chiamò mi disse "Mamma, sono arrivata prima". Ero molto felice». Poi la mamma racconta della sua polmonite e il padre sottolinea come la figlia avessse ereditato il suo carattere forte. Eleonora spiega: «Con i miei fratelli maschi è sempre stata molto attenta perché io ero più forte. Mia mamma mi ha insegnato la disciplina».



Il rapporto tra Eleonora e Julia, la figlia, è speciale: «Sembra che sia nata già adulta. Mi ricorda me. Il padre ne è innamorato. Se dovesse andare all'estero io la seguirò. Diventerà una grande ballerina»