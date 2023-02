Elena Sofia Ricci: «Ho problemi di personalità: mi divido tra Suor Angela e la poliziotta Teresa Battaglia»

Elena Sofia Ricci presenta dal palco dell’Ariston la sua nuova fiction «Fiori sopra l'inferno» in onda da lunedì 13 febbraio. Annunciata da Amadeus scende le scale senza problemi e con elegenza: «Che bello essere qui. E' sempre un'emozione nonostante gli anni, vero Gianni?»



L'attrice parla della fiction che esordirà la settimana prossima: «Teresa Battaglia ve la presento tra pochi giorni, attraverso la mia fiction». Elena Sofia Ricci interpreterà un ruolo tutto nuovo: Non più una suora (Che Dio ci aiuti, ndr.) ma una profiler, un poliziotto che studia il profilo psichiatrico dei serial killer.



«Morandi? Ha una ghiandola ludica ben sviluppata. Amadeus? Guarda che profilo che ha! Teresa Battaglia e Suor Angela mi creano qualche problema di personalità ma me la caverò».