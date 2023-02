Elena Sofia Ricci, nuovo amore dopo il divorzio? «L'attrice ritrova la serenità grazie a Gabriele»: lui ha 29 anni meno di lei. Chi è

Il matrimonio tra Elena Sofia Ricci e Stefano Mainetti è finito. Dopo 19 anni d'amore e una figlia, Maria, nata un anno e mezzo le nozze, i due si sono detti addio lo scorso dicembre. Ma ora l'attrice sembra aver ritrovato il sorriso grazie a un nuovo amore. Lui, che è un collega, avrebbe 29 anni in meno della donna. A lanciare il gossip è il settimanale Oggi.

Elena Sofia Ricci: «Ho problemi di personalità: mi divido tra Suor Angela e la poliziotta Teresa Battaglia»

Elena Sofia Ricci ha un nuovo amore?

Secondo i ben informati, riporta Oggi, a rendere particolarmente raggiante l'attrice, che abbiamo visto in forma smagliante sul palco dell'Ariston durante Sanremo 2023, sarebbe il collega Gabriele Anagni. Si sono conosciuti allo spettacolo teatrale La dolce ala della giovinezza e tra loro sarebbe nato un legame "di profonda amicizia". Il giovane, a quanto si legge, le sarebbe stato molto vicino durante la separazione e anche dopo. Nessuno dei due però a ora ha mai confermato questa indiscrezione, che quindi siamo obbligati a prendere con le pinze.

Chi è Gabriele Anagni?

Elena Sofia Ricci, all’anagrafe Elena Sofia Barucchieri, è nata a Firenze il 29 marzo 1962 e ha 60 anni. Lui di anni ne ha 31. vediamo chi è Gabriele Anagni.

Gabriele Anagni è nato a Massa Carrara l'8 settembre del 1991, il suo nome completo è Gabriele Maria Anagni. La sua passione è il teatro, si è formato all’Accademia nazionale d’arte drammatica Silvio D’Amico, e ha debuttato in tv in un Medico in Famiglia. Il successo è arrivato però con Un posto al sole dove interpretava Claudio Parenti. Nel 2020 ha vestito i panni di Alfredo Perico nella fiction Il Paradiso delle Signore, ruolo che ricoprirà anche nella settima stagione.

Su Instagram non ha molti follower (sono meno di 5000) e non è neanche particolarmente attivo (ha caricato solo 156 foto), ma oltre ai post che riguardano i suoi impegni lavorativi si possono vedere anche alcuni scatti privati tra vacanze e amici.