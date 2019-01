Elena Santarelli, la foto con il figlio Giacomo malato: «Lui, quello che ti toglie il respiro»

Elena Santarelli su Instagram con il piccolo Giacomo. Da oltre un anno, la super mamma combatte con coraggio il tumore del bambino. La storia della showgirl di Latina ha commosso il web. Ma da qualche tempo Elena aveva lasciato i social per dedicarsi alla sua famiglia.

Ma ora, come riporta il sito di Radio 105, Elena sarebbe tornata su Instagram e in una delle stories avrebbe pubblicato la foto con in braccio il suo bambino. La didascalia non ha bisogno di altre parole: «Lui, il primo amore, quello che ti toglie il respiro». Lo scatto, neanche a dirlo, commuove il web. Diversi hater in passato avevano criticato Elena per non postare foto con il figlioletto malato. Ora la sua risposta social, piena d'amore.

