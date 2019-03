Elena Santarelli, la foto con il Papa e il figlio Giacomo: «Non ho mai perso la fede»

Questo è un vecchio selfie del giugno 2017, l’ho ritrovato questa mattina mentre pulivo le foto. La vita, spesso, ci pone dinanzi a delle prove complesse e inaspettate. Sono sfide cruente e dolorose, che ci inducono a riflettere sul senso e sui limiti del nostro percorso esistenziale

Molti mi chiedono se ho perso la fede - scrive la Santarelli - la risposta è NO. Anzi è aumentata, non mi sono mai sentita sola

. Elena oltre ad essere tornata in tv sull Rai è diventata anche testimonial importante per la Onlus Heal, che si occupa di neuroncologia pediatrica insieme al Bambino Gesù di Roma che ha in cura suo figlio.

Ultimo aggiornamento: 09:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA