Edoardo Santini, il più bello d'Italia diventa prete: in un video spiega perché

Mercoledì 6 Dicembre 2023, 09:11

Edoardo Santini, 21 anni, quattro anni fa vinse il titolo di "Mister Italia" nel mondo della moda e dello spettacolo. Oggi il giovane "ex aspirante attore" ha deciso di intraprendere un percorso verso il sacerdozio. Attraverso un video sui social, ha annunciato la sua decisione di entrare in seminario e studiare teologia per diventare prete. «Lo scorso anno per fare un primo passo - racconta Santini - sono andato a vivere con due preti e quella è stata l'esperienza più bella della mia vita, un'esperienza che mi ha permesso di incontrare dei fratelli e che mi ha permesso di incontrare nella quotidianità quella risposta che aspettavo scendesse dall'alto».