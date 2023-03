Edoardo Donnamaria in ospedale dopo la squalifica al Gf Vip. Il papà: «Ha dato tutto, ma sta bene»

Edoardo Donnamaria in ospedale. Il padre dell'ormai ex concorrente del Gf Vip ha pubblicato una foto del ragazzo sdraiato su un lettino, senza maglietta, accanto a un'asta per le flebo. Da quando ha abbandonato la casa del reality per squalifica, Edoardo non ha rilasciato molte dichiarazioni, così ci ha pensato il papà Vincenzo a fare chiarezza sulle condizioni di salute del figlio: «Avviso a tutte le fan - scrive sui social - La pubblicazione di questa foto è autorizzata dal vostro Edo! Ha dato tutto fino al 90esimo, ma sta bene. Tranquille!».

Come sta Edoardo Donnamaria

Negli ultimi giorni Edoardo Donnamaria ha soltanto rilasciato un'intervista a Rtl 102.5 ed è apparso in alcune foto pubblicate da amici e parenti. I numerosi fan dell'ex gieffino si sono detti molto preoccupati per la salute del loro beniamino, apparso visibilmente provato al termine della sua avventura nel reality di Canale 5.

Non è chiaro ancora il motivo per cui Donnamaria è in ospedale, ma sembra che non si tratti di nulla di serio. Il 28enne è stato rinchiuso in una casa per 6 mesi, dove è stato sottoposto ad una forte pressione psicologica e fisica e questo potrebbe averlo prosciugato di tutte le forze. Molti, infatti, suppongono che abbia deciso di fare alcuni semplici controlli di routine.