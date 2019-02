Ed Sheeran si è sposato in gran segreto con la compagna d'infanzia Cherry Seaborn

Questa volta il protagonista delle tenere storie d'amore che cante nelle sue canzoni è proprio lui: Ed Sheeran, che secondo quanto riporta il sito inglese The Sun si sarebbe sposato in gran segreto a Natale con la donna con cui condivide la sua vita da quando sono bambini: Cherry Seaborn. La cerimonia per pochissimi intimi, gli amici di sempre e i parenti stretti, si sarebbe tenuta in gran segreto prima di Natale a Suffolk, in Inghilterra, dove il cantante ha una casa.

In tutto i presenti pare siano stati una quarantina, non ci sarebbe stato nessun ospite famoso e gli amici sarebbero quelli storici dei banchi di scuola. Quelli che hanno visto nascere e crescere l’amore tra Ed e Cherry.

Sempre secondo quanto riporta The sun, però, Ed Sheeran e Cherry starebbero comunque organizzando un secondo matrimonio. Questo sarà in grande, con tanti amici e tanti invitati, e ci saranno anche gli amici famosi come per esempio Taylor Swift. La cerimonia sarebbe in programma in estate e gli sposi starebbero organizzando una cerimonia in tema “festival”.

Ultimo aggiornamento: 15:19

