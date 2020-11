Covid, Totti scherza con Dzeko positivo: «Vieni a casa mia, giochiamo io e te»

Torna a sorridere Francesco Totti dopo i momenti di preoccupazione dovuti alla positività al Covid-19. L’ex attaccante della Roma ha risposto al post su Instagram di Edin Dzeko in cui ha annunciato di aver contratto il Coronavirus: «Daje bomber vieni a casa mia, giochiamo io e te», è il messaggio corredato da due faccine sorridenti. Totti si trova in quarantena nella sua villa all’Eur assieme alla moglie Ilary Blasi anche le positiva al Covid-19, ma asintomatica. Dopo giorni di silenzio, oggi Francesco è tornato a farsi sentire sui social network prima augurando il buon compleanno al figlio Cristian che ha compiuto 15 anni con un messaggio commovente («Ti ho donato la vita, ma tu hai reso speciale la mia, buon compleanno amore mio»), poi con la battuta al bosniaco che sarà costretto a stare fermo due settimane in attesa di negativizzarsi, saltando la prossima partita contro il Genoa e gli impegni in Nazionale.

Poco dopo è arrivata anche la risposta di Edin: «Magari». Non solo Totti, ma anche altri colleghi hanno contribuito a risollevargli il morale: da Nainggolan («Per te sarà una passeggiata), a Zaniolo, Under, Pellegrini e Castan.

Roma, Dzeko positivo al Covid: «Fortunatamente non ho sintomi particolari»

