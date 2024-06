Domenica 9 Giugno 2024, 09:32 - Ultimo aggiornamento: 09:42

Il 7 giugno Hugh Grosvenor si è sposato con Olivia Henson nella cattedrale di Chester. Lui, duca di Westminster, tra gli under 40 anni più ricchi del Regno Unito con un patrimonio di 10 miliardi di sterline, amico della famiglia reale, è stato accompagnato all'altare da un'emozionatissima mamma, Natalia Grosvenor, vedova del duca di Westminster e anche lei di origini aristocratiche.

Chi è la mamma

Natalia Ayesha Phillips è la figlia minore del tenente colonnello Harold Phillips e di Georgina Wernher. Suo padre era un ufficiale dell'esercito britannico nelle Coldstream Guards e durante la Seconda guerra mondiale fu assegnato al coordinamento della sicurezza britannica a New York e alla missione alleata a Washington. I nonni paterni di Natalia erano il colonnello Joseph Phillips e Mary Bryce, figlia di John Paul Bryce, un membro della nobiltà britannica. La famiglia paterna fondò la compagnia di navigazione Bryce & Co e una delle più grandi banche dell'America Latina. Da parte materna, i nonni erano Sir Harold Wernher, ufficiale britannico e magnate dei diamanti, e la contessa Anastasia de Torby, figlia del granduca Michele Mickhailovich di Russia, nipote dello zar Nicola I di Russia.

La famiglia aristocratica

I genitori di Natalia si sposarono il 10 ottobre 1944 nella chiesa di St Margaret, a Westminster, ed ebbero altri quattro figli prima della nascita di Natalia. La primogenita, Alexandra Anastasia, sposò il V duca di Abercorn nel 1966; Nicholas sposò la contessa Marie Lucie Czernin von und zu Chudenitz; Fiona Mercedes sposò James Burnett di Leys e Marita sposò Randall Cwawley e successivamente Andrew Knight. Lei e i suoi fratelli sono discendenti diretti del poeta Alexander Pushkin. La sorella Marita ha composto canzoni per Demis Roussos e Art Garfunkel e un'opera in onore del suo antenato Alexander Pushkin. La famiglia fu colpita da una tragedia nel 1991, quando Nicholas morì prematuramente all'età di 41 anni.

Il matrimonio con il Duca

Natalia conobbe Gerald Grosvenor nel 1977 a un ballo a Blenheim Palace, una casa di campagna a Woodstock che ospita il duca e la duchessa di Marlborough e una delle più grandi case d'Inghilterra, costruita tra il 1705 e il 1722 e dichiarata patrimonio dell'umanità nel 1987. Gerald era figlio di Robert Grosvenor, V duca di Westminster, e Viola Lyttelton. Nato nell'Irlanda del Nord, fu educato in diversi collegi nel sud dell'Inghilterra dove fu oggetto di bullismo, che lo segnò per tutta la vita. In seguito ha frequentato la Royal Academy di Sandhurst e ha prestato servizio nell'esercito britannico.

Grazie a Grosvenor Estates, ereditata insieme al Ducato nel 1979 dopo la morte del padre, il Duca era il più ricco immobiliarista del Regno Unito e uno dei maggiori proprietari terrieri del Paese, con proprietà a Edimburgo, Oxford e Cheshire, inclusa la villa di campagna della famiglia Eaton Hall, oltre a diversi appezzamenti di terreno nei quartieri più lussuosi di Londra, Mayfair e Belfravia. Il Duca è stato anche direttore del lussuoso Claridge's Hotel dal 1981 al 1993 e del Marcher Sound dal 1992 al 1997.

Madrina di William

Natalia Grosvenor è una di quelle donne dell'alta aristocrazia britannica che ha sempre preferito tenere un basso profilo. Il suo rapporto con la famiglia reale britannica è così stretto che è stata chiamata a fare da madrina al battesimo e alla cresima del pincipe William d'Inghilterra; re Carlo è il padrino di Hugh Grosvenor; Diana del Galles è stata la madrina di sua figlia Edwina, e suo figlio Hugh è il padrino del principe George, figlio di William e Kate Middleton. Naturalmente, Natalia e i suoi figli non si sono persi i grandi matrimoni dei figli di Carlo III ed erano presenti sia al matrimonio di Harry e Meghan sia a quello dell'attuale principe e della principessa di Galles. Hugh è un amico intimo del principe William e del principe Harry.

Il vigneto a Portofino

Impegnata in opere filantropiche nel Cheshire e in gran parte del Regno Unito, la madre del duca di Westminster possiede La Cappelletta, un vigneto a Portofino, in Italia, dove produce il Vermentino della Cappelletta. Il vigneto e l'uliveto si trovano all'interno del Parco di Portofino, un'area protetta dal 1935, con una splendida vista sulla Marina.